Juventus, Ronaldo mania in Sicilia: barbiere lavora con la maglia di CR7

L’arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo ha scatenato la fantasia dei tifosi della Juventus che non vedono l’ora di vederlo in campo.

L’attesa sta per finire, visto che tra dieci giorni esatti ci sarà l’esordio in campionato al Bentegodi contro il Chievo, ma in vista del match di Verona che inaugurerà la Serie A 2018/19 è già possibile vedere la maglia di CR7 ovunque, anche addosso di chi è intento a lavorare.

In Sicilia, più precisamente a Paternò (Catania), c’è infatti un barbiere-tifoso che svolge la sua professione indossando, al posto del camice tipico dei parrucchieri, proprio la 7 bianconera che appartiene al fuoriclasse portoghese: insomma, un “Pallone d’Oro delle forbici”…