Juventus, salta il trasferimento di Sturaro al Watford

Era tutto pronto per la trasformazione da “zebra” a “calabrone” e invece è saltato tutto all’ultimo. Stefano Sturaro non passerà dalla Juventus al Watford, la cui mascotte è appunto un calabrone, da qui il soprannome “Hornets”.

Dopo due anni e mezzo di titoli (tanti) e partite giocate (poche) il centrocampista ligure aveva trovato l’accordo con il club inglese per trasferirsi in Premier, ma questa volta a far saltare tutto è stata la mancata intesa tra i club: il Watford avrebbe voluto un prestito secco, la Juventus puntava almeno a un diritto di riscatto a 18 milioni.

Niente da fare e trattativa in frantumi, considerando che il mercato inglese ha poi chiuso alle 18 di giovedì. Ora, a otto giorni dalla fine delle trattative in entrata in Italia, per Sturaro si riapre la pista di un ritorno al Genoa, mentre all’estero si segnala l’interesse dello Sporting Lisbona.