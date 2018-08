Juventus, si punta a un talento del Pescara per la Squadra B

Se la rosa della prima squadra sembra ormai completa, e non ci si aspetta altri inserimenti prima della fine del mercato, prosegue assidua in casa Juventus la corsa ai rinforzi per la Squadra B, ai nastri di partenza della prossima Serie C.

Così, nella giornata che ha visto l’ufficializzazione dello staff tecnico che affiancherà l’allenatore Mauro Zironelli, ecco la notizia di un nuovo, imminente acquisto che andrà a rinforzare la rosa dei bianconeri Under 23. Si tratta di Edgar Elizalde, difensore classe 2000 in forza al Pescara: la trattativa è da considerarsi conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto, fissato attorno ai 4 milioni.

Elizalde è arrivato in Abruzzo nel 2017 dal Montevideo Wanderers ed ha già disputato due partite nel campionato di Serie B, prima di essere schierato titolare dal tecnico Pillon nelle due gare di Coppa Italia disputate dagli adriatici in questa stagione.

