Juventus, slitta il rinnovo di Rugani

In estate è stato a un passo dal trasferimento al Chelsea, che dopo l’arrivo in panchina del suo mentore Maurizio Sarri era arrivato a proporre alla Juventus 40 milioni per il cartellino del difensore che l’ex tecnico del Napoli aveva allenato a Empoli, ma alla fine Daniele Rugani è rimasto a Torino, nonostante il ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci abbia tolto altro spazio al difensore classe ’94.

In allegato ai milioni per la Juve, i Blues avevano pronto un ingaggio da capogiro per Rugani (4 milioni, il doppio dello stipendio attuale) aspetto che sembrava rendere urgente il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, ma a stagione già iniziata non c’è ancora traccia del prolungamento.

Le negoziazioni sono in standby, ma non c’è intesa sull’ingaggio e la situazione potrebbe non sbloccarsi a breve: possibile che le parti si aggiornino tra qualche settimana, dopo aver constatato il minutaggio raccolto da Rugani nella stagione. Al momento, l’ex empolese è sceso in campo solo due volte in campionato, contro le cinque presenze, con un gol, raccolte allo stesso punto della scorsa stagione.