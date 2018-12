Juventus, Spinazzola tolto dal mercato: ma solo temporaneamente…

Il mercato di gennaio non dovrebbe regalare scossoni in casa Juventus. In entrata non si avvertono esigenze, il sogno di far tornare Paul Pogba, complice anche l’esonero di José Mourinho e il rilancio del giocatore dopo l’arrivo in panchina di Ole-Gunnar Solskjaer, è rinviato a giugno, così come il piano di ringiovanimento della difesa.

Quanto alle uscite, la possibile cessione in prestito di Leonardo Spinazzola, tornato a disposizione da qualche settimana dopo la lunga assenza per infortunio, è stata congelata almeno fino alla metà di gennaio.

Per quel periodo, infatti, in casa bianconera verranno valutate le condizioni di Juan Cuadrado, fermo dopo l’ipertensione al ginocchio subito in Champions League contro lo Young Boys: il colombiano non dovrà operarsi e tra un paio di settimane le sue condizioni saranno valutate con più precisione.

Se tutto sarà ok, potrebbero essere ascoltate le tante richieste per la cessione in prestito di Spinazzola, al quale si sono già interessante Bologna e Genoa.