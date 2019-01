Juventus, sprint per Ramsey: può arrivare a gennaio

L’interesse della Juventus per Aaron Ramsey è ormai acclarato. Lo stesso Fabio Paratici, Chief Executive Officer del club bianconero, ha confermato l’apprezzamento della società campione d’Italia nei confronti del centrocampista offensivo gallese che andrà a scadenza di contratto con l’Arsenal il prossimo giugno e che ha già chiuso la porta al possibile rinnovo con i Gunners.

In realtà quello dei bianconeri è qualcosa di più di un interessamento, se è vero che l’affare viaggia spedito verso la definizione.

Decisivo, come racconta Sportmediaset.it, il ricco contratto quinquennale che la Juventus ha proposto a Ramsey: 6,5 milioni netti più bonus legati alle presenze.

Abbastanza per vincere la concorrenza degli altri top club europei.

Tutto è quindi apparecchiato in vista dell’arrivo del giocatore in bianconero a partire dal prossimo 1° luglio, ma non si esclude un colpo di coda in extremis attraverso il pagamento di un modesto indennizzo all’Arsenal che permetterebbe ad Allegri di contare subito su un elemento di qualità ed esperienza da utilizzare nella seconda parte della stagione, considerando che la coperta a centrocampo è piuttosto corta.