Juventus, spunta una pretendente a sorpresa per Kean

Nel mirino di Parma e Udinese in Serie A, dwl Leganes in Spagna e del Monaco in Francia, Moise Kean potrebbe prendere il posto di Mario Balotelli al Nizza. Questa l’indiscrezione lanciata da La Gazzetta dello Sport e questo lo scenario attorno al quale starebbe lavorando Mino Raiola, agente del giovane attaccante di proprietà della Juventus, ma anche del più esperto centravanti appena rientrato nel giro della Nazionale.

La situazione di Balotelli nel club della Costa Azzurra è in divenire: Super Mario è tornato ad allenarsi dopo essersi presentato in ritardo al raduno, ma adesso è il club, e l’allenatore Patrick Vieira in particolare, a valutare l’idea di fare a meno del giocatore per puntare sulla promessa bianconera, classe 2000.

Sarà però decisiva la volontà del club campione d’Italia, che non vuole perdere il controllo su Kean e punta alla cessione in prestito secco oppure a titolo definitivo, ma assicurandosi il diritto di riacquisto. Prima di qualsiasi decisione, peraltro, Juve e Raiola dovranno sedersi a un tavolo per discutere il rinnovo del contratto di Kean, fissato al momento per il 30 giugno 2020.