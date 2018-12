Juventus, tegola per Allegri: Bernardeschi si fa male… in palestra

La Juventus è tornata subito al lavoro dopo la vittoria sulla Roma, successo numero 16 su 17 partite di campionato, che è valso la conquista del platonico titolo d’inverno con due giornate d’anticipo.

Per i bianconeri, infatti, il Natale sarà in viaggio in vista della partita contro l’Atalanta in programma alle ore 15 del giorno di Santo Stefano.

Della comitiva in partenza per la Lombardia però non farà parte Federico Bernardeschi. L’ex giocatore della Fiorentina, come informa la Juventus attraverso il proprio sito ufficiale, ha subito un infortunio davvero singolare, rimediando un risentimento all’adduttore nel lavoro svolto in palestra al termine della gara contro i giallorossi, che il Nazionale azzurro non ha neppure giocato.

Le condizioni del giocatore saranno valutate nei prossimi giorni.