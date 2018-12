Juventus, testa a testa con un altro top club per Isco

James Rodriguez o Isco? Sembra poter essere questo il tormentone alla voce “acquisto di qualità” della Juventus per la prossima campagna acquisti estiva.

Oltre che provare a chiudere per il futuro svincolato Aaron Ramsey e a trattare il clamoroso ritorno di Paul Pogba, infatti, i dirigenti di Corso Ferraris puntano a incrementare ulteriormente il tasso tecnico della squadra assicurandosi un fantasista di qualità.

Per entrambe le ipotesi bisognerà trattare con il Real Madrid, perché se James Rodriguez è destinato a tornare in forza ai ‘Blancos‘ dopo il biennio in prestito al Bayern Monaco, qualora i tedeschi non esercitassero il diritto di riscatto, Isco è tuttora sotto contratto con il Real, fino al 2022 pur essendo di fatto un separato in casa a causa dello scarso utilizzo da parte del tecnico Santiago Solari.

La partenza dell’ex Malaga è data per scontata al termine della stagione e secondo quanto riporta As è in vista un testa a testa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain, che farebbe già molto sul serio: il quotidiano spagnolo dà infatti notizia di un incontro avvenuto tra il padre del giocatore, Paco Alarcón, e il patron dei francesi Nasser Al-Khelaifi, per provare a impostare la trattativa.

A far sperare la Juventus sarebbe però l’elevato costo del cartellino del giocatore, fuori portata al momento per il Psg, non per problemi di disponibilità econoica, bensì per la necessità di rispettare i vincoli del Financial Fair Play.