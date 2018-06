Dopo una vita passata nei campo da calcio, Ricardo Kakà è ora tornato tra i banchi di scuola. L’ex attaccante rossonero ha infatti partecipato al corso “The Business of Entertainment, Media, and Sports” tenuto nella prestigiosissima Università di Harvard. Tra i tanti ospiti, anche altri volti noti del mondo dello sport come Linsday Vonn, Van der Sar, Dani Alves e Sahin.

KAKA’, PIANISTA COL… TRUCCO