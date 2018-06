Kane svela: “Io attaccante grazie a Ronaldo, un’ora di suoi video su YouTube”

Il parere su Ronaldo il Fenomeno, l’idolo Teddy Sheringham e il Mondiale in Russia alle porte.

Questi gli argomenti toccati da Harry Kane durante un’intervista “one-to-one” con Thierry Henry per Sky Sports.

Ecco quanto dichiarato dall’attaccante del Tottenham e della Nazionale inglese:

RONALDO – “Ronaldo è stato uno dei giocatori che ho guardato da ragazzo, anche se il nostro gioco non è simile. Il modo in cui si muoveva, come realizzava, i gol che segnava. Era geniale. Adoro guardare le sue prodezze su YouTube, potrei stare anche un’ora osservando i suoi video. Lo ammiravo davvero. Osservandolo pensavo questo: ‘lui è un goleador e voglio esserlo anche io'”.

SHERINGHAM – “Quando ho iniziato a giocare a calcio la sua carriera era finita, ma ho visto molti video: lui era un attaccante molto intelligente. Il suo cervello era molto calcistico. Penso di essere simile a lui e credo che in campo saremmo stati un’ottima coppia: mi sarebbe piaciuto giocare con lui”.

RUSSIA 2018 – “Tutti gli occhi saranno su di noi. Sarà uno scenario mostruoso e per me sarà il primo Mondiale, sono eccitato. Ci sarà molto nervosismo e molta pressione, ma l’obiettivo è quello di affrontare la situazione provando a stare calmi”.

