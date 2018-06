Kane vale più di tutti: per il CIES Insigne davanti a CR7

Il CIES, l’Osservatorio Internazionale sul Calcio, ha aggiornato la sua lista sul valore dei migliori giocatori del pianeta. C’è una grande sorpresa in vetta. Cristiano Ronaldo? Messi? Neymar? No, Harry Kane. È l’inglese del Tottenham a sorpresa a vincere questa particolare classifica. Alle sue spalle l’asso del Paris Saint-Germain Neymar mentre sul terzo gradino del podio, il compagno di squadra del brasiliano, il francese Kylian Mbappè. Solo quarto Lionel Messi e quinto Mohamed Salah. Cristiano Ronaldo addirittura 24esimo.

IL VALORE – Il centravanti inglese del Tottenham è valutato 201,2 milioni e si posiziona in testa a questa speciale graduatoria, precedendo i due attaccanti del Paris Saint Germain, Neymar 197,5 milioni e Kylian Mbappè 186,5 milioni. Al quarto posto ecco La Pulce, Lionel Messi con 184,2 milioni seguito dal finalista di Champions League Mohammed Salah del Liverpool 171,3. Dele Alli del Tottenham, Kevin De Bruyne del Manchester City e Antoine Griezmann dell’Atletico Madrid seguono con distacco.

ITALIANI – L’unico in top ten tra gli italiani, o meglio tra i giocatori che giocano in Italia, è Paulo Dybala al nono posto con 164,2 milioni. Il primo vero italiano è Lorenzo Insigne, 23esimo ma davanti, sorprendentemente a Cristiano Ronaldo con una valutazione di 103,4 milioni. Gonzalo Higuain, 22esimo, è il secondo giocatore più caro della nostra Serie A con 104,5 milioni davanti a Mauro Icardi, 32esimo, dell’Inter con 92,5. Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma è il più giovane della graduatoria in 73esima posizione con un valore di 67,5 milioni.

