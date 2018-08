Keita-Inter, ci siamo: i dettagli dell’affare

Il sogno di portare a Milano Luka Modric sembra destinato a restare tale, ma intanto in casa Inter si pensa a completare l’attacco. È tutto fatto per l’arrivo a Milano di Keita Balde. L’attaccante nigeriano, che un anno fa aveva lasciato la Lazio per trasferirsi al Monaco, dopo essere stato a lungo inseguito proprio dall’Inter, oltre che dalla Juventus, torna in Italia e lo fa per vestire la maglia nerazzurra.

Inter e Monaco hanno trovato l’accordo definitivo, come anticipato da Sky Sport: l’affare va in porto con la formula del prestito oneroso, pagato tra i 5 e i 6 milioni, con diritto di riscatto di poco superiore ai 30 milioni, mentre il giocatore dovrebbe firmare un contratto di quattro anni più uno ulteriore di opzione.

Keita, classe ’95, ha totalizzato 33 presenze e 8 gol con il Monaco ed ha giocato anche una partita con la Nigeria al Mondiale di Russia, entrando nel finale nell’ultima gara della fase a gironi contro la Colombia.

