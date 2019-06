Kempes: “Messi non è Superman. Icardi? Potrebbe essere utile all’Argentina”

Mario Kempes, ex calciatore e campione del mondo con l’Argentina nel 1978, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano spagnolo Marca su Lionel Messi e Mauro Icardi in occasione dell’imminente inizio della Copa America 2019. Tra i diversi pensieri espressi da Kempes nei confronti della “La Pulce” spicca: “Maradona era campione del mondo nel 1986 mentre Messi non lo è ancora. L’argentino del Barcellona però non è Superman.”

In aggiunta Kempes ha parlato anche dell’interista Mauro Icardi il quale dopo una difficile stagione è stato lasciato fuori dalla convocazione dei 23 per il torneo estivo che a breve partirà. “E’ un grande giocatore Mauro ma è abituato solo a giocare nell’Inter. Se l’Argentina avesse bisogno di un numero 9, Icardi sarebbe perfetto”