Klopp-Mourinho, nasce una nuova rivalità? Botta e risposta nelle conferenza stampa

Se sarà l’inizio di una nuova rivalità non è ancora dato saperlo, ma di sicuro, se così fosse, visti i caratteri dei due soggetti, ci sarà da divertirsi.

Liverpool-Manchester United non è una partita qualunque, bensì quella tra le due squadre più rivali del calcio inglese. Inevitabile allora che José Mourinho ne approfittasse per applicare la propria consueta strategia, quella dell’attacco al nemico Jürgen Klopp per sviare l’attenzione da un confronto tecnico oggi impari tra la capolista della Premier e una grande in difficoltà.

Ecco allora la raffica di accuse al collega da parte dello SpecialOne, ben consapevole dell fatto che Klopp sia abbonato alle finali perse: “Io provo sempre a vincere, anche se avremo di fronte la capolista. Penso che i trofei contino molto, soprattutto quando hai il potenziale per vincerli e quando dici apertamente che quello è il tuo obiettivo. A volte penso sia qualcosa di non molto intelligente da dire, ma quando hai il potenziale per farlo non hai niente da nascondere. Penso che Jürgen abbia già detto che vogliono vincere la Premier, e questo è il loro obiettivo. Però una squadra di calcio è come una casa, necessita dei mobili e spendere tanti soldi non conta se non c’è il duro lavoro. Spendi i soldi per i migliori mobili possibili e sei pronto a vivere in una casa straordinaria. Ma non si tratta sempre di fare solo questo”.

Dall’altra parte, però, non si è stati a guardare, così ecco lo show di Klopp rispondendo a una domanda sull’eventuale impiego, e sul futuro, di Paul Pogba: “Non so se tu abbia chiesto a Josè Mourinho di qualche nostro giocatore. Qualcuno gli ha chiesto cosa pensa di Gini Wijnaldum? Sono sicuro al 100% che nessuno abbia chiesto niente”.

Alla prossima…