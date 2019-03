La confessione di Van der Meyde: “Una volta baciai in bocca Ibra”

Una lunga carriera alle spalle, trascorsa con le maglie di Ajax, Twente, Inter, Everton, Psv e WKE. Stiamo parlando di Andy van der Meyde, che, in queste ore, si è raccontato davanti alle telecamere del programma olandese VTBL. Tra gli aneddoti raccontati dall’ex calciatore, uno in particolare ha catturato l’attenzione dei telespettatori: un bacio in bocca a Ibrahimovic. “Quando ero all’Ajax – ha svelato l’ex centrocampista – mi sedevo sempre vicino a Zlatan in pullman. Una volta, mentre lui stava dormendo, lo baciai in bocca. La sua reazione? Dopo pochi secondi iniziò a prendermi a pugni”. Un retroscena quanto mai curioso…