La rivelazione di Mendes: “Ronaldo alla Juventus? Ecco quanto è durata la trattativa…”

Cinque mesi fa, era il 15 luglio, Cristiano Ronaldo si palesò a Torino, mentre a Mosca si stava giocando la finale del Mondiale tra Francia e Croazia. Una mossa mediatica, alla vigilia della presentazione ufficiale come nuovo giocatore della Juventus, che si sarebbe svolta l’indomani nella sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell'”Allianz Stadium”.

Meno di 200 giorni dopo il portoghese si è già preso la scena in casa bianconera, ma adesso è il momento di importanti rivelazioni sulla genesi e sui retroscena della trattativa.

A fornirli è stato uno degli artefici dell'”affare del secolo”, l’agente di CR7, Jorge Mendes, a Torino per la cerimonia del ‘Golden Boy’. E le parole del manager portoghese sono state sorprendenti: “Il merito è del presidente Agnelli, che ha preso la decisione di acquistare Cristiano. Il giocatore mi aveva detto a gennaio fa di voler giocare nella Juventus. Sembrava impossibile, ma poi è cominciata la trattativa. Quando? Dopo la prima riunione con Nedved e Paratici nell’albergo del ritiro del Real Madrid, che era a Torino per la partita di Champions. Poi le cose si sono evolute, l’intervento di Andrea Agnelli è stato poi decisivo e anche il Real alla fine voleva trovare l’accordo. La trattativa è durata circa tre mesi”.

“È stato un trasferimento molto importante per tutto il calcio italiano – ha aggiunto Mendes – Ha cambiato tutto, stiamo parlando del miglior giocatore del mondo e per me della storia”.

Smentita, quindi, l’ipotesi che tutto sia nato dopo la rovesciata di Ronaldo nell’andata dei quarti di Champions…