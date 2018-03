L’analisi – Bel gioco o concretezza, tiki-taka o catenaccio: quale migliore approccio per i 3 punti?

“Bel gioco” contro “risultato”, estetica contro senso pratico. Una lotta infinita nel mondo del calcio: dallo scontro Sarri-Allegri in Serie A fino al duello Pep-Mou in Premier League. E’ meglio giocare male ma vincere o riempire di gioia gli occhi di chi vuole vedere calcio? Si passa alla storia per i titoli o per come si è cambiato questo sport? Domande esistenziali, che proveremo ad analizzare e approfondire in questo articolo.

SOSTENITORI DEL BEL GIOCO – Il calcio è ossessionato e distratto dalla bellezza. La maggior parte dei tifosi preferisce, o meglio, dice di preferire, una squadra che perde giocando bene a una che vince giocando male. Vincere giocando, evoluzione stilistica del giocare per vincere. La bellezza però resta soggettiva. Bisogna mettersi d’accordo su cosa s’intende per giocare bene: uno 0-0 può essere bello come un 5-4. Di per sé, la bellezza nel calcio, oltre ad essere armonia e intesa fra i giocatori, è basata soprattutto sul gioco offensivo. “Procurati l’attacco migliore e non ci sarà difesa in grado di fermarti lungo la strada verso la gloria”. Le squadre che sanno esprimere la bellezza nel calcio sono venerate a prescindere dai loro risultati: l’Ungheria del 1954, il calcio totale dell’Olanda negli anni settanta, il Brasile del 1970 e 1982 e Il Barcellona dell’ultimo periodo.

SOSTENITORI DELLA CONCRETEZZA – I tre punti finiscono per premiare non il calcio offensivo, ma quello cinico. Un esempio ne è il Chelsea. I blues vinsero la loro prima Champions League (stagione 2011-12) dopo aver passato in difesa 180 minuti contro il Barcellona in semifinale e 120 contro il Bayern Monaco in finale. Contro Messi, Xavi e Iniesta il Chelsea arrivò a concedere fino all’80% del possesso palla. Contro il Bayern, all’Allianz Arena, i padroni di casa tirarono ventisei volte in porta e batterono venti calci d’angolo contro i sette tiri in porta e l’unico corner, che portò al goal, del Chelsea. Il fatto è che il calcio non premia sempre chi tira di più in porta o completa più passaggi. Ripaga soltanto chi segna. “Il calcio è una gara a chi segna di più, non un concorso di bellezza. Che le due cose vadano a braccetto è sempre auspicabile, ma non è certo questo lo scopo primario”.

Non sarà un piacere per gli occhi, ma la bruttezza di gioco non è un ostacolo verso il successo.

CONCLUSIONI – C’è chi predilige un calcio veloce, atletico, con pochi passaggi e tanti tiri in porta. Altri amano una costruzione del gioco ragionata e sistematica, fatta di circolazione e possesso di palla. Altri ancora badano al sodo: i 3 punti.

Tutte le emozioni positive del calcio sono legate all’attacco: creare, conquistare, superare. La difesa è di per sé qualcosa di negativo, di repressivo, è giocare per evitare la sconfitta.

E’ curioso che, con qualche eccezione alla Gigi Buffon o Rio Ferdinand, i club continuino a sopravvalutare chi segna rispetto a chi i goal li evita. Gli attaccanti saranno anche belli da vedere, ma se vengono serviti con scarsa frequenza, il centravanti non può fare nulla per portare punti e trofei alla sua squadra.

Là dove si idolatra il gioco offensivo, si ignora la difesa efficace. Gli attaccanti ottengono le valutazioni e gli stipendi più alti, vincono premi e conquistano i cuori; mentre i difensori sono condannati a faticare nel relativo anonimato. La maggior parte di noi, difatti, venera George Best o Lionel Messi piuttosto che Alessandro Nesta o Carles Puyol.

La bellezza può essere l’effetto di una partita ben giocata, ma non è condizione sufficiente e nemmeno necessaria per vincerla. Il calcio non è il pattinaggio artistico, non si fanno punti con lo stile…