L’Avellino vince lo spareggio con il Lanusei ed è promosso in Serie C

L’Avellino vince lo spareggio di Serie D battendo 2-0 il Lanusei e conquista la promozione in Serie C. Di De Vena nel primo tempo e Tribuzzi ad inizio ripresa le reti che hanno deciso i novanta minuti di Rieti. In seimila al “Manlio Scopigno” per il riscatto di un’intera piazza. Fa festa un’intera provincia: l’anno prossimo sarà dunque Serie C.

TABELLINO

Avellino-Lanusei 2-0

Marcatori: 39′ De Vena, 49′ Tribuzzi.

Avellino (4-4-2): Viscovo; Betti, Morero, Dionisi, Parisi; Tribuzzi, Matute, Di Paolantonio, Da Dalt; Alfageme (18′ st Gerbaudo), De Vena. All. Bucaro. A disposizione: Lagomarsini, Ciotola, Mentana, Carbonelli, Omohonria, Buono, Dondoni, Sforzini.

Lanusei (4-3-3): La Gorga, Kovadio, Congiu (11′ st Girasole), Esposito, Carta; Demontis, Ladu, Likaxhiu (19′ st Mastromarino); Jo. Tenkorang (11′ st Quatrana), Bernardotto (29′ st Bonu), Floris. All. Gardini. A disposizione: Chingari, Righetti, Ja. Tenkorang, Nannini, Sicari.

Arbitro: Di Marco.

Assistenti: Di Maio e Voytyuk.