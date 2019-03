Lazio, Caicedo sfotte la Roma su Twitter dopo l’eliminazione dalla Champions

Un anno fa o poco meno toccò alla Lazio subire una bruciante eliminazione in Europa, sconfitta 4-1 dal Salisburgo nel ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo aver vinto 4-2 all’andata per e dopo essere andata in vantaggio nel ritorno in Austria.

Un black-out in piena regola che vide la squadra di Inzaghi subire tre gol in dieci minuti ed uscire così di scena proprio nella stagione in cui i cugini della Roma seppero spingersi fino alla semifinale di Champions League, poi persa contro il Liverpool.

Ora sono stati i giallorossi a subire un’eliminazione bruciante contro il Porto, con tante polemiche, ma la rivalità, si sa, non ha confini e allora l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo è stato impietoso nello sfottere la Roma su Twitter.

Nessuna parola, un semplice post pubblicato alle 00.44, quindi poco dopo la fine della gara del Do Dragao, con due emoticons, uno che raffigura un ragazzo che allarga le braccia come per dire “è andata così”, un altro che se la spassa ridendo.

Un modo efficace per entrare ancora di più nel cuore dei tifosi biancocelesti a pochi giorni dal derby vinto 3-0 dalla Lazio con ad aprire le marcature proprio un gol di Caicedo.