Lazio, Inzaghi: “Ci gira tutto storto. Il Var? L’attesa mi aveva fatto capire come sarebbe finita…”

Ultimi minuti di partita ancora stregati per la Lazio, che dopo il rocambolesco pareggio contro la Sampdoria, maturato al 99’ tre minuti dopo il secondo vantaggio dei blucerchiati, perde a Bergamo per un gol di Zapata dopo un minuto e poi recrimina per la rete annullata con il Var ad Acerbi al 93’:

Queste le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport al termine della gara dell'”Azzurri d’Italia”: Hanno tracciato la riga che ci ha impedito di raggiungere un pareggio che forse non avrebbe spostato di molto la classifica, ma che sarebbe stato meritato. Ormai mi ero abituato alla Var, ma resta l’amarezza, anche se quando ho visto che aspettavano tanto ho cominciato a immaginare che l’avrebbero annullato. È un momento che gira così, dopo il tacco di Saponara al 99’ ci è toccato questo

Il tecnico biancoceleste promuove la prova della squadra: “Negli ultimi anni a Bergamo avevamo sofferto molto, oggi no, non è facile venire qui e creare tanto, Berisha ha parato di tutto, loro non hanno più fatto un tiro in porta. Il pareggio sarebbe stato giusto, ho detto ai ragazzi che continuando così di partite ne perderemo poche”.

La classifica resta buona: “Siamo ancora quinti, non dimentichiamolo – ha concluso Inzaghi – Per il quarto posto ci saranno ancora 22 giornate emozionanti, con tante squadre a lottare”.