Lazio, Inzaghi: “Pareggio inutile”

Simone Inzaghi è il ritratto della delusione al termine della partita che la sua Lazio ha pareggiato sul campo della Fiorentina, risultato che fa perdere contatto ai biancocelesti da Atalanta e Torino.

“Sono molto arrabbiato nel vedere una squadra giocare così bene e sono deluso per il risultato – ha detto Inzaghi a Sky Sport – dopo un primo tempo così avremmo meritato di vincere: le altre corrono e non abbiamo il tempo di fermarci”.

Il migliore in campo è stato il portiere della Fiorentina: “Abbiamo trovato un Terracciano in serata di grazia mentre Strakosha non ha fatto una parata. Peccato perché siamo andati cinque volte alla conclusione, ma abbiamo preso gol su un contrasto perso sulla fascia. Comunque continuiamo a credere in quello che facciamo”.