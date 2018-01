Lazio, si punta su un ex Napoli come vice Strakosha

L’esplosione di Thomas Strakosha è stata una delle tante note positive della Lazio. Il portiere albanese, ma greco di nascita, ha confermato il rendimento della seconda parte dello scorso campionato, facendo dimenticare ai tifosi Federico Marchetti, certezza dei pali biancocelesti per sei stagioni.

L’ex Cagliari è attualmente il terzo portiere della Lazio, in attesa di cambiare aria a gennaio, quando il ds Tare si metterà alla caccia di un altro estremo difensore da affiancare a Strakosha e all’attuale vice Ivan Vargic.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe tornata d’attualità la pista legata a Mariano Andujar: l’ex portiere di Catania, Palermo e Napoli è tornato in Argentina nel 2015 e milita attualmente nell’Estudiantes di La Plata. Già seguito da vicino dalla Lazio in passato, Andujar potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di tornare in Italia per fare da chioccia a Strakosha, a propria volta fresco di rinnovo fino al 2022.