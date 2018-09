Lazio, Tare annuncia: “Rinnovi di Immobile e Milinkovic-Savic imminenti”

La Lazio ha debuttato nella fase a gironi dell’Europa League ospitando l’Apollon. Prima della partita il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare è intervenuto a Sky Sport anticipando l’importante notizia dei rinnovi di contratto dei due pezzi pregiati dell’organico di Simone Inzaghi, Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic: “I rinnovi di Milinkovic Savic e Immobile sono una questione di giorni”.

I due giocatori, al centro di tante voci di mercato durante l’estate, tra l’interessamento del Milan per Immobile e quelli di molte big d’Europa, però mai concretizzatisi, per Milinkovic, sono attualmente legati alla Lazio da contratti in scadenza nel 2022.

Tare ha poi parlato del ruolo che potrà ricoprire in stagione un rinforzo estivo, l’ex Sampdoria Lucas Correa: “Correa sarà molto utile a partita in corso, salta l’uomo facilmente: ha le stesse caratteristiche di Felipe Anderson ed è molto più fisico; deve imparare meglio l’attacco degli spazi. Caicedo? Non è facile il suo ruolo, deve farsi trovare pronto quando chiamato in causa. I tifosi poi non gli perdonano nulla, ma ha sempre dato il massimo: si farà trovare pronto e per noi sarà fondamentale”.