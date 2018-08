Leandrinho, l’agente: “Il Napoli lo sta seguendo e aspettando…”

Il Napoli ha appena vinto in casa della Lazio nel debutto nel nuovo campionato e proprio la partita di due anni fa sul campo dei biancocelesti, stravinta per 3-0 dalla squadra di Sarri, coincise con la prima convocazione in prima squadra di Leandrinho, l’attaccante brasiliano classe ’98 che gli azzurri acquistarono nel gennaio 2017 dal Ponte Preta, sulla scia di quanto fatto vedere al Sub20 del 2015 in Paraguay, vinto proprio dal Brasile.

Tuttavia, l’esordio ufficiale con la maglia del Napoli Leandrinho non l’ha ancora vissuto, neppure in Coppa Italia: la fiducia del club però non viene meno, come confermato da Joao Santos, agente dell’attaccante, ceduto in prestito nelle scorse settimane all’Atletico Mineiro: “Si sta inserendo nella nuova realtà – ha detto Santos intervenendo a Radio Crc nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’ – Piano piano troverà il suo spazio per mostrare il proprio valore. So che il Napoli continua a seguirlo e spera nello sbocciare di questo calciatore”.