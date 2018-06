Leeds, vicino l’arrivo di Bielsa

Il Leeds vuole tornare in Premier League e per farlo vuole avere in panchina un tecnico di assoluto valore. Il club del presidente Andrea Radrizzani sta lavorando per ingaggiare Marcelo Bielsa. L’allenatore argentino, dopo l’esperienza poco felice al Lille, in Francia, è pronto a ripartire e potrà farlo dalla Championship, la serie B inglese. Secondo quanto rivela Sky Sport, il Leeds aveva contattato altri tecnici come Ranieri, Bruce e Almeyda, ma l’accordo con El Loco adesso sembra molto vicino.