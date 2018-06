Liénard attacca Balotelli e Neymar: “Giocatori insopportabili”

Nel corso della loro giovane carriera hanno dimostrato di avere una grande talento, con gol e giocate da veri fuoriclasse, ma non sempre il loro atteggiamento in campo è stato dei migliori. Stiamo parlando di Neymar e Mario Balotelli, due stelle che nell’ultima stagione in Ligue 1 hanno brillato rispettivamente con Paris Saint-Germain e Nizza. In campo i due giocatori di Brasile e Italia hanno fatto ammattire tanti avversari e tra questi c’è Dimitri Liénard. Il centrocampista dello Strasburgo ha fortemente criticato l’atteggiamento in campo dei due attaccanti rilasciando un’intervista ai microfoni di SFR Sport: “Non sopporto questo tipo di giocatori. Neymar può permettersi di fare tutto in campo, si prende gioco di te per tutto il tempo quando vai ad affrontarlo e ti spinge con la mano. Quando l’ho provocato anche io mi ha spinto e ho cominciato a rotolare, così da farli prendere un giallo. Mi ha guardato e mi ha insultato e io sono stato chiaro dicendogli Amico, tu fai lo stesso”.

BALOTELLI – Il brasiliano non è il solo ad essere stato attaccato da Liénard; ecco quanto dichiarato su SuperMario che ha riconquistato nuovamente la Nazionale italiana: “Dopo un goal ha cercato di darmi una spinta e poi si è buttato a terra nonostante non l’avessi toccato. Ho avuto l’impressione che avesse preso un sassolino da un sostenitore. Si è coperto il naso come se fosse rotto ed entrambi siamo stati ammoniti. Il mio è stato cancellato dalla commissione perché non ho fatto niente”.