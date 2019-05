Liguori attacca: “Serie A campionato finto! La Juve vince facile ma poi…”

L’Inghilterra si gode l’incredibile en plein tra Champions e Europa League. Mai nella storia le finaliste delle due competizioni continentali appartenevano allo stesso campionato. Ovviamente, ogni paese si confronta con questo incredibile successo ed analizza il proprio momento. Il direttore del TgCom24 Paolo Liguori lo ha fatto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “La Premier League è un campionato vero, quello italiano è finto. La Juve vince in carrozza senza fare sforzo e poi in Champions va fuori con l’Ajax. In Champions non possiamo sognare di arrivare fino in fondo”. Considerazioni forte, destinate a dividere i vari tifosi.