L’Inghilterra ritrova Kane e batte la Nigeria: fischi dei tifosi africani per Alli

Sperimentale sul piano tattico, ma vincente. L’Inghilterra di Gareth Southgate ha regolato per 2-1 la Nigeria nella prima delle due amichevoli pre-Mondiali che i Tre Leoni disputeranno nell’arco di una settimana (l’altra il 7 contro il Costarica), prima della partenza per la Russia dove Kane e compagni debutteranno il 18 giugno contro la Tunisia.

A Wembley, nella decima partita interna consecutiva senza sconfitte, gli inglesi sono scesi in campo con la difesa a tre cara al ct, ma poco convenzionale per il calcio inglese e con il doppio trequartista, Lingard e Alli, alle spalle del duo Kane-Sterling (perdonato anche dal ct dopo il tatuaggio “militare”, un fucile d’assalto sul polpaccio, che aveva creato più di qualche polemica).

Una veste tattica da perfezionare, ma che ha prodotto momenti di buon calcio in una gara aperta dal gol di Cahill e chiusa dal raddoppio dello stesso Kane, che non segnava in Nazionale dalle gare di qualificazione ad ottobre contro Lituania e Slovenia. Di Iwobi il gol della Nigeria, i cui tifosi hanno fischiato sonoramente Dele Alli, “reo” di aver preferito giocare per la Nazionale inglese invece che per le Super Aquile nonostante le origini nigeriane.

BELGIO-PORTOGALLO 0-0 – Le due squadre si accontentano dello zero a zero nell’amichevole giocata questa sera allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, in avvicinamento ai Mondiali di Russia. I padroni di casa saranno impegnati nel Gruppo G insieme a Inghilterra, Panama e Tunisia; mentre i lusitani, oggi senza Cristiano Ronaldo, sfideranno Spagna, Marocco e Iran nel Gruppo B.

I 23 dell’Inghilterra per il Mondiale