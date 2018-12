Liverpool, da Klopp complimenti e frecciata alla Juventus: “Sono i favoriti per la Champions. Per molti è l’ultima occasione…”

Dopo aver giustiziato due squadre italiane, la Roma nella semifinale della scorsa edizione e il Napoli nella fase a gironi di quella attuale, l’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp ha dichiarato di temere la Juventus per la prosecuzione della competizione.

Il manager dei Reds, che agli ottavi affronteranno il Bayern Monaco, ha commentato il sorteggio dichiarando che “c’erano solo due club che non mi piacevano davvero agli ottavi. Il Dortmund, perché non volevo incontrarlo così presto, se ci affronteremo più avanti vorrà dire che è positivo per entrambi i club, e poi la Juventus, perché per me è la favorita del torneo. Sarà davvero difficile battere i bianconeri in questa stagione”.

Una dichiarazione di stima, che però può nascondere tra le righe anche l’astuzia di mettere pressione sulla squadra di Allegri, ipotesi confermata da quanto dichiarato in seguito: “Sono così esperti che questa assomiglia un po’ all’ultima occasione di questa rosa”.

Klopp rende infine l’onore delle armi a José Mourinho, esonerato dal Manchester United proprio pochi giorni dopo la sconfitta contro il Liverpool: “Ha tutto il mio rispetto, è incredibile quello che è successo. Posso immaginare che gli ultimi mesi non siano stati facili per lui. Nessuno gli potrà togliere tutte le vittorie che ha ottenuto. Spero che nella sua testa resti questo, non quelle cose che sono accadute negli ultimi mesi. È un manager eccezionale”.