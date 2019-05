Liverpool, il proprietario Henry: “Prima la finale, poi il mercato…”

Vigilia della finale di Champions League per il Liverpool. I Reds, domani sera, sfideranno il Tottenham al Wanda Metropolitano in una sfida tutta inglese, che bissa l’atto finale di Europa League che ha visto di fronte Chelsea ed Arsenal. La formazione di Jurgen Klopp parte con i favori del pronostico, ma gli Spurs, durante la competizione, hanno dimostrato più volte di essere in grado di sovvertire le previsioni. Nell’attesa della gara, ai microfoni di Sky Sports, ha parlato John W. Henry, proprietario del Liverpool.

INVESTIRE – “Il tema mercato ancora non lo abbiamo affrontato, visto che ci aspetta una finale per vincere un grande trofeo, ma ogni anno abbiamo dimostrato di essere pronti ad investire nei giocatori giusti al momento giusto. Dobbiamo infatti mantenere i conti in regola e permettere al club di avere un’economia sostenibile”.