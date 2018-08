Liverpool, Klopp: “A Kiev non sono riuscito a trovare le parole giuste per confortare Karius”

È stata una delle domande dell’estate: “Perché giocatori e allenatore del Liverpool non hanno neppure provato a confortare Loris Karius dopo il dramma sportivo ed umano che il portiere dei Reds ha vissuto al termine della finale di Champions League contro il Real Madrid, giocata a Kiev e decisa da due clamorosi errori dell’estremo difensore tedesco”.

L’immagine di Karius solo e in lacrime, stile il portiere evocato da Umberto Saba nella sua famosa poesia, e in seguito confortato solo dall’avversario Gareth Bale, colpì parecchio i tifosi neutrali di tutto il mondo in quel 26 giugno. Due mesi dopo a dare una spiegazione è lo stesso Jürgen Klopp, che comunque al termine della partita provò a non inferire sul proprio giocatore, nonché connazionale: “Non sono riuscito a trovare le parole giuste per confortare Karius dopo la finale di Champions – ha dichiarato Klopp a Sport 1 – E allora, essendo del partito di chi pensa che se non sai cosa dire è meglio tacere, non sono riuscito ad andare oltre a qualche semplice parola di conforto. Tutti avrebbero voluto trovare il modo migliore per risollevargli il morale, ma non mi fu possibile e comunque non ero arrabbiato con lui o deluso”.

“Ora sono tornato a parlargli, ma è tutto risolto e non abbiamo toccato questo argomento” ha concluso Klopp, pronto comunque ad avallare la partenza di Karius: il portiere, accolto dagli applausi di Anfield nella prima partita giocata in casa dopo la finale, l’amichevole contro il Torino, è vicino all’accordo con il Besiktas, che lo ha chiesto al Liverpool con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto.