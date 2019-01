Liverpool, l’ex difensore José Enrique mostra le immagini del trattamento per il tumore al cervello

José Enrique, ex calciatore spagnolo classe 1986, ha appeso le scarpe al chiodo nel settembre 2017 a causa di continui problemi alle ginocchia. Ma negli ultimi mesi, l’ex difensore di Liverpool e Real Saragozza, ha dovuto combattere con un problema molto più serio: un tumore al cervello. Sottopostosi a un intervento chirurgico lo scorso giugno, lo spagnolo viene seguito da allora da alcuni specialisti che ne stanno curando il percorso terapeutico. Ed Enrique, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha mostrato alcune immagini del trattamento al quale si sta sottoponendo, mettendone in luce anche alcuni effetti collaterali, come un punto calvo sulla sommità della testa.

L’ex difensore ha ammesso che gli ultimi due mesi sono stati molto difficili, ma ha anche esortato tutti coloro che stanno affrontando una dura malattia a continuare a combattere: “Volevo soltanto lanciare un messaggio alle persone che hanno problemi di salute, non importa quanto sia grande il tuo problema, puoi combatterlo e superarlo. Grazie a tutti per il vostro supporto”.