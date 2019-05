Liverpool, Van Dijk muro insuperabile e… perfetto regista: a confermarlo una statistica

Stagione stellare per Virgil van Dijk. Il difensore del Liverpool, non a caso, è stato premiato come miglior difensore della Premier League, costituendo un ostacolo pressoché insuperabile per gli attaccanti avversari. Ma l’olandese si dimostra un fenomeno non soltanto in fase difensiva, ma anche in fase di costruzione. A testimoniarlo una particolare statistica.

RE DEI PASSAGGI – Come riportato dal profilo twitter del Liverpool, Van Dijk è stato il miglior calciatore nella percentuale di passaggi riusciti dell’intera edizione della Champions League, competizione nella quale i Reds si contenderanno il titolo sabato sera contro il Tottenham. Su 688 passaggi tentati, ben 622 sono quelli andati a termine con successo, con un’incredibile percentuale del 90%. Un dato che potrebbe fare dell’olandese un ottimo regista…