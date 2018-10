Lloris: “Il mio arresto? Situazione imbarazzante…”

È tornato a difendere la porta della Francia in amichevole contro l’Islanda, dopo aver saltato le partite di settembre.

Del resto, Hugo Lloris, in quei giorni aveva ben altro cui pensare dopo il clamoroso arresto subito a fine agosto a Londra per guida in stato di ebbrezza, che gli è costato un’ammenda di 56.000 euro e venti mesi senza patente.

Intervistato dal Journal du Dimanche, l’estremo difensore del Tottenham ha parlato per la prima volta della propria disavventura, senza riuscire a nascondere l’imbarazzo per l’accaduto, che ha destato inevitabile scalpore trattandosi del giocatore che aveva alzato da capitano la Coppa del Mondo solo un mese prima, oltre che di un professionista fino a quel momento impeccabile: “È un argomento molto delicato. È stato uno shock, non è questa l’immagine che avrei voluto dare di me, ma purtroppo capita di sbagliare nella vita e cerco di cogliere il lato positivo della cosa: di sicuro mi ricapiterà di andare a mangiare un boccone e bere un bicchiere. E tornerò anche a guidare”.

“Sono sempre il professionista e l’uomo di prima – ha concluso Lloris – Ho dedicato la mia vita al calcio e so perfettamente cosa bisogna fare per stare a lungo ad alti livelli”.