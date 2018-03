Löw, freddezza tedesca: “Il 7-1 al Brasile? Il giorno dopo era tutto dimenticato…”

Inghilterra-Italia, Spagna-Argentina, ma pure Germania-Brasile. Ormai l’era delle amichevoli tra big e sparring partner appartiene al passato. Quando in palio non c’è nulla, che siano qualificazioni o fasi finali di Europei o Mondiali, UEFA e FIFA vogliono sfide amichevoli d’alto livello per richiamare le motivazioni dei giocatori e l’interesse del pubblico. Così la tornata di sfide pre-pasquali spicca la rivincita tra i campioni del mondo e la Seleçao, che tornano a sfidarsi quattro anni dopo lo storico Mineirazo, quel 7-1 della semifinale 2014 che scrisse la pagina più nera del calcio brasiliano e, almeno sulla carta, una delle più belle per quello tedesco.

Non troppo, però, perché il ct Joachim Löw ha ricordato il tutto con invidiabile freddezza e con un distacco tipicamente tedesco…: “La vittoria per 7-1 ai Mondiali ha avuto un ruolo molto più importante in Brasile che per la Germania. Per noi ha rappresentato ovviamente una grande vittoria e soddisfazione, ma è stato solo un passo nel nostro percorso verso il titolo. Ripensandoci, la partita era già stata dimenticata il giorno dopo”.

La Germania ha poi vinto il Mondiale superando la Germania ai tempi supplementari grazie a un gol di Gotze, mentre il Brasile ha chiuso al quarto posto, superato anche dall’Olanda nella finale di consolazione.

Germania-Brasile 4 anni dopo