Luperto, l’agente: “Empoli? Sarebbe felice di restare al Napoli”

Complice anche l’emergenza sulla fascia sinistra, Carlo Ancelotti lo ha schierato titolare nell’amichevole contro il Liverpool. Le cose non sono andate benissimo, ma le attenuanti non mancano per Sebastiano Luperto, uno dei pochissimi prodotti del settore giovanile del Napoli a riuscire a farsi strada in prima squadra nell’era De Laurentiis.

Dopo i prestiti alla Pro Vercelli e all’Empoli, per il difensore salentino potrebbero schiudersi definitivamente le porte del club che lo ha prelevato dal Lecce nel 2013, anche se lo stesso Empoli preme per averlo di nuovo in prestito.

Diego Nappi, agente del giocatore classe ’95, ha parlato della situazione del proprio assistito a pochi giorni dal mercato intervenendo a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sebastiano è cresciuto tanto, ha fatto un grandissimo ritiro, se rimane a Napoli siamo tutti contenti e lui lo sarebbe ancora di più: vedremo cosa succederà al rientro dalla tournée. Se restasse al Napoli sarebbe a tutti gli effetti un giocatore della rosa e se la giocherebbe con tutti”.

“A 21 anni – ha concluso Nappi accennando proprio al cambio di ruolo vissuto con Ancelotti, da centrale a terzino sinistro – Arrivare in una squadra come il Napoli tra le più forti d’Europa ed avere l’allenatore più titolato del mondo che riesce a farti cambiare ruolo è un test molto importante e Sebastiano lo sta facendo bene”.

