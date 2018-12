Lutto nel mondo del calcio: è morto Felice Pulici

Il calcio piange Felice Pulici: si è spento a 73 anni l’ex portiere della Lazio, titolare inamovibile tra il 1972 e il 1977, campione d’Italia con i biancocelesti nel ’73-’74. Con la maglia della squadra della Capitale ha messo in bacheca in cinque campionati ben 150 presenze consecutive.

Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Novara, Lecco, Monza e Ascoli, oltre a quella della Lazio. Dopo il ritiro resta comunque nella società biancoceleste col ruolo diallenatore della Primavera nel 1983. Con l’arrivo di Giorgio Chinaglia alla presidenza biancoceleste, entra nella dirigenza biancoceleste come direttore generale. Per due volte è stato responsabile del settore giovanile laziale: dal 1994 al 1998 e poi dal 2003 al 2004. Con Claudio Lotito, nel 2006, è scelto come membro della segreteria generale. Nell’agosto del 2006 il presidente gli affida la rappresentanza della società.