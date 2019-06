Lutto nel mondo del calcio: muore a 49 anni Justin Edinburgh, tecnico del Leyton Orient

Il calcio piange Justin Edinburgh, scomparso nella giornata di oggi a soli 49 anni. Era allenatore del Leyton Orient, in National League, e lunedì aveva subito un arresto cardiaco di ritorno dalla finale di Champions League al Wanda Metropolitano di Madrid. Le sue condizioni si sono aggravate con il passare dei giorni e poco fa il comunicato da parte del presidente del club, affranto per l’accaduto: “Abbiamo il cuore completamente spezzato per questa tragedia – ha detto Nigel Travis sui canali ufficiali -. Tutti nostri pensieri e il nostro amore sono per la famiglia di Edinburgh”.

Non si è fatto attendere il commento a riguardo del Tottenham, formazione di cui Edinburgh è divenuto una leggenda da calciatore, avendo militato negli Spurs dal 1990 al 2000 con oltre 210 presenze: “Siamo profondamente rattristati e scioccati per la notizia della morte di Justin Edinburgh. Le nostre sentite condoglianze e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e agli amici in questo momento terribilmente difficile così come tutti quelli che hanno lavorato al fianco di Justin al Leyton Orient”.