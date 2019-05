Macedonia, la squadra di Pandev in Europa League per la prima volta

Momento a due volti per Goran Pandev. Se con il Genoa l’attaccante rischia fortemente la retrocessione in Serie B, la formazione da lui fondata in patria, grazie alla vittoria nella Coppa nazionale contro il Makedonija G.P,, ha ottenuto per la prima volta nella sua storia la qualificazione all’Europa League, competizione nella quale scenderà in campo nel primo turno preliminare.

STORIA – L’Akademija Pandev, formazione di Strumica, città natale di Pandev, è stata fondata dal macedone all’indomani della vittoria del triplete con l’Inter. In origine era presente solamente il settore giovanile, mentre dal 2014 è nata anche la prima squadra, protagonista di una continua scalata che l’ha portata fino alla Prva Liga, la massima serie della Macedonia. E al trionfo in Coppa.