Maldini: “Balotelli? Se ne parla da dieci anni…”

In attesa di capire se davvero per lui ci sarà spazio nel Milan di domani, magari dopo un eventuale passaggio di proprietà con i cinesi più o meno costretti a fare spazio al fondo Elliott, Paolo Maldini ha detto la sua sulla nuova Nazionale. L’amico ed ex compagno in azzurro Roberto Mancini ha ereditato una situazione molto particolare, ma come prima mossa ha dato fiducia a Mario Balotelli.

L’attaccante sembra averla ripagata, ma prima di parlare di un “nuovo” Super Mario, Maldini vuole aspettare controprove…: “Sono dieci anni che parliamo di Balotelli, sa benissimo quello che deve fare – il parere della bandiera rossonera, intervistato da Sky Sport – Starà a lui far vedere che è cambiato da quel punto di vista. Credo che l’esperienza in Francia sia stata molto positiva per lui”.

Stesso scetticismo “costruttivo” anche sul lavoro che attende il ct: “Le difficoltà della Nazionale sono quelle che sapevamo, di una squadra giovane e nuova senza un gruppo che può trascinare gli altri. Mancava qualche giocatore più esperto, c’è tanto da lavorare. Credo che Roberto abbia l’esperienza necessaria per fare questo tipo di lavoro”.

Balotelli e il mercato