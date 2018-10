Manchester City, Guardiola si nasconde: “Champions? La favorita è la Juventus”

Presente a Trento nell’ultima giornata del ‘Festival dello Sport’ organizzato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha affrontato vari temi, tra i quali l’ammirazione che il tecnico catalano nutre verso i colleghi italiani.

Nota la stima per Maurizio Sarri, ora rivale con il suo Chelsea nella lotta per il titolo di Premier, Guardiola ha dichiarato di apprezzare anche il Sassuolo di Roberto De Zerbi: “Quando lo vedo giocare si capisce che è una squadra propositiva” ha detto Guardiola.

Su un altro pianeta si muove la Juventus, che Guardiola ha affrontato l’ultima volta negli ottavi della Champions 2016, eliminando i bianconeri tra le polemiche. Adesso però è cambiato tutto, al punto che il manager del City, forse per scaramanzia, o forse no, ha indicato la squadra di Allegri come la favorita per il successo finale: “Noi favoriti? Non so se siamo pronti, non abbiamo una storia alle spalle e parlo di società e tifosi. Quando credi che puoi vincere, poi devi farlo. Il Milan, che tornerà presto in Champions, sa cosa vuol dire trionfare in questa competizione. Le favorite sono le squadre che hanno storia e tradizione: Barcellona, Real Madrid e Juventus, che ogni volta è più vicina e adesso ha anche acquistato Cristiano Ronaldo, è come se avessero detto ‘quest’anno la vogliamo’”.

Guardiola ha poi bocciato il termine che più di frequente viene associato al suo calcio…: “Il tiki taka è un concetto che non mi piace, la parola evoca un un atteggiamento ludico, quasi di scherno. Ma non è assolutamente così. Attaccavamo con concetti ben precisi. Se abbiamo fatto epoca? Solo il tempo potrà dirlo. Se verremo ricordati anche tra 20 anni, allora sì…”.