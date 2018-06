Manchester City, Guardiola: “Vincere di più per entrare nella storia”

Il primo anno in Inghilterra non è stato dei migliori per Pep Guardiola, ma nella stagione da poco conclusa il Manchester City ha computo qualcosa di straordinario. La Premier League è stata dominata dalla prima all’ultima giornata, totalizzando 100 punti, lasciando dietro lo United di Josè Mourinho ben 21 unti. Il tecnico dei Citizens non ha intenzione di fermarsi e vuole migliorare ancora: “Abbiamo fatto la nostra miglior stagione in Premier. Lo dicono anche i numeri ma siamo i migliori? Non ne sono sicuro. Sono assolutamente d’accordo con tutti quelli che dicono che per essere considerati la squadra migliore nella storia del calcio inglese bisogna vincere di più e noi abbiamo vinto solo una Premier. In queste due stagioni lo spogliatoio è stato uno dei nostri punti di forza. La qualità umana, il modo di rapportarsi agli altri è il nostro segreto ed è quello che per me conta di più”.