Manchester City, il tifoso Liam Gallagher esagera: tweet offensivo verso il Liverpool

Scontro al vertice doveva essere e così è stato. Con “scontro” in bella evidenza. Il Manchester City ha riaperto la Premier 2018-2019 infliggendo la prima sconfitta in campionato al Liverpool al termine di una gara più che combattuta in cui la squadra di Guardiola è stata anche baciata dalla fortuna, leggi il… quasi gol di Mané, negato dal pallone che non ha varcato interamente la linea per 1,3 centimetri, e dalla mancata espulsione di Vincent Kompany per un fallaccio su Mohamed Salah.

Ma, alla fine, chi ha vinto ha sempre ragione. Un po’ meno ce l’ha chi esulta non proprio in modo oxfordiano, ancora di più se si tratta di un sostenitore vip.

Liam Gallagher, noto tifoso dei Citizens, è infatti scivolato su una brutta buccia di banana esultando via social per il risultato dell'”Etihad Stadium”.

L’ex voce degli Oasis ha preso di mira senza mezzi termini Jürgen Klopp e il suo calcio aggressivo, ribattezzato in Inghilterra “Heavy Metal”, termine mutuato ovviamente dalla musica per sottolineare il ritmo “martellante” del football made in Klopp.

Il tweet di Gallagher è però andato oltre:

“Heavy metal football my arse as you were MCFC” il contenuto, traducibile più o meno con un “Calcio Heavy Metal del mio c*** se sei del Manchester City”.

Inevitabile che il cantante entrasse subito tra i trend topic a suon di retweet, con ovvia divisione: insulti dai tifosi dei Reds, esaltazione da quelli del City.

Qualche ora dopo, Gallagher ha twittato ancora, senza però ritrattare, ma parlando di “mancanza di senso dell’umorismo” in chi si è sentito offeso…