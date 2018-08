Manchester United, altro caso: sfuma l’acquisto di Godin, Mourinho infuriato con l’agente

Nella prima parte della carriera ha allenato alcuni dei giocatori più forti del mondo, ma soprattutto era solito riuscire a farsi accontentare dalla propria dirigenza in ogni richiesta di mercato. Ora invece per José Mourinho le delusioni fioccano e l’estate 2018 rischia di passare alla storia come la più deludente del proprio percorso di allenatore, ma anche manager. Il suo Manchester United è stato fermo o quasi sul mercato (acquistati i soli Fred e Diogo Talot), Pogba è rimasto nella rosa, ma scontento, ed ora che pure il Chelsea si sta rafforzando è facile immaginare come lo sconforto del tecnico portoghese stia aumentando esponenzialmente, anche perché i no fioccano.

Dopo quello di Jerome Boateng, che si è concesso “il lusso” di telefonare allo stesso Mourinho per declinare gentilmente la proposta di trasferimento, pure un altro centrale top in Europa, l’uruguaiano Diego Godin, capitano dell’Atletico Madrid, ha rifiutato la possibilità di trasferirsi a Old Trafford. Godin, all’Atletico dal 2010, andrà in scadenza nel 2019 e ha nel proprio contratto una clausola rescissoria da 25 milioni, ma ha detto no alla proposta di un ingaggio di quasi 9 milioni formulata dal Manchester e, secondo quanto riportato da The Sun, si appresta a firmare il rinnovo con i colchoneros, ma “al ribasso”, andando cioè a guadagnare “solo” 7,5 milioni netti.

Impensabile lasciare Madrid a sei giorni dall’inizio della stagione, con la Supercoppa Europea contro il Real Madrid, e a pochi giorni dalla fine del mercato. Per una volta Mourinho si è mosso fuori tempo, ma lo Special One non ci sta e accusa l’agente di Godin, che secondo il tecnico portoghese avrebbe preso contatti con lo United solo per arrivare al rinnovo con l’Atletico.