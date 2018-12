Manchester United, ecco la prima scelta per la panchina della prossima stagione

Che l’avventura di José Mourinho al Manchester United non sarebbe stata molto lunga lo si era intuito da tempo, ma l’esonero dopo la sconfitta contro il Liverpool ha sorpreso tutti.

I Red Devils hanno scelto di affidare la guida tecnica a Ole Gunnar Solskjaer, vecchia gloria del club, che salvo sorprese avrà però solo il ruolo di traghettatore.

Si profilano quindi lunghi mesi di “casting” per una delle panchine più ambite del mondo, ma una gerarchia sembra già esserci.

Al primo posto si trova uno dei manager più apprezzati degli ultimi anni in Premier, ovvero Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino è da tempo un obiettivo del Manchester, già prima dell’arrivo di Mourinho e poi durante uno dei tanti momenti difficili vissuti dal portoghese nei due anni e mezzo vissuti a Old Trafford, ma la società si è sempre scontrata con i no del presidente del Tottenham Daniel Levy.

La scena potrebbe ripetersi, anche se il Manchester ha dalla propria parte la possibilità di pagare i 45 milioni che la società ha sempre chiesto per liberare Pochettino, anche se la volontà degli Spurs, vicini alla sospirata inaugurazione del nuovo White Hart Lane, sarebbe quella di non rinforzare con il proprio allenatore, in carica dal 2014, una diretta concorrente per i primi posti della Premier.

A quel punto si potrebbero riaprire le porte del Real Madrid, altro club che ha cercato Pochettino in diverse occasioni nel recente passato.

Ma, a completare l’intrigo, ecco che Perez, a propria volta, pensa anche a Mourinho…