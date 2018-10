Manchester United, la misteriosa morte di Khashoggi fa saltare la cessione della società?

Da alcune settimane il Manchester United è al centro non solo di voci sul possibile esonero di José Mourinho, ma anche di quelle su un possibile passaggio di proprietà dai fratelli statunitensi Joel e Malcom Glazer al principe saudita Mohammad bin Salman.

Sulla vicenda è però presto calato il silenzio dopo che l’attuale proprietà dei Red Devils ha negato che il club fosse in vendita, fissando nel caso un prezzo iperbolico per la cessione, pari a 3,5 miliardi di euro.

Del resto si sta parlando di uno dei club più popolari e più ricchi al mondo, ma adesso a complicare ulteriormente le cose è sopraggiunto il caso legato alla scomparsa di Jamal Khashoggi, giornalista dissidente ed editorialista del Washington Post, morto in circostanze misteriose nel consolato saudita ad Istanbul.

La versione che escluderebbe il coinvolgimento del Principe e secondo la quale la morte del giornalista sarebbe avvenuta in seguito a una discussione sfociata in una colluttazione per convincere Khashoggi a tornare a casa non convince nessuno, dal presidente Usa Trump a quello turco Erdogan.

In tutto questo si inseriscono le voci sulla possibile cessione dello United: secondo quanto riporta As, la proprietà dei Red Devils non ha alcuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative fin quando non sarà stata fatta luce sui fatti e sarà escluso il coinvolgimento di Mohammad bin Salman nella misteriosa scomparsa di Khashoggi.