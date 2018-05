Manchester United, l’ex Keane su Pogba: “È un buon giocatore, ma ha bisogno di modelli…”

Il bilancio della seconda stagione al Manchester United di Paul Pogba è stato peggiore rispetto a quello della già deludente annata d’esordio. A livello di squadra (zero titoli contro due) e individuale. Il francese, che i Red Devils hanno pagato 100 milioni nell’estate 2016 dopo averlo perso a costo zero quattro anni prima in direzione Juventus, è stato spesso confinato in panchina da José Mourinho nella parte finale di stagione, al culmine di un’annata con pochi picchi di rendimento.

L’ipotesi di un’altra, clamorosa cessione non è da scartare, lo stesso giocatore non l’ha esclusa, ma alla fine il Polpo potrebbe anche restare a Old Trafford per riscattarsi. Un parere sulle potenzialità di Pogba e su cosa non ha funzionato nei primi 24 mesi della seconda avventura allo United lo ha dato Roy Keane. L’ex capitano dell’era dei trionfi targati Ferguson, ha parlato al Daily Mail ed è stato come sempre sincero, provando a inquadrare la situazione: “Stimo Pogba, penso sia un ottimo giocatore, ma affinché il suo rendimento migliori avrebbe bisogno di avere al proprio fianco dei modelli, dei giocatori di personalità che lo aiutino. Per quanto mi riguarda, quando ero allo United ero la persona più felice del mondo perché mi allenavo con giocatori più grandi che mi erano d’esempio”.

Secondo Keane, però, non guasterebbe anche un pizzico di autocritica in più: “Credo che Pogba sappia di non aver fatto una grande stagione, però di solito i grandi giocatori sono esigenti con loro stessi. Se si gioca per lo United e si chiude la stagione senza vincere nulla non si può non essere autocritici…”.

Francia, Pogba è pronto per il Mondiale