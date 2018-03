Manchester United, l’ex Piqué ricorda: “Quando Keane fece come Jack Nicholson…”

Tutto si può dire, meno che a Gerard Piqué manchi la voglia di stupire. E il coraggio di esporre le proprie idee. Il difensore del Barcellona è uno dei leader dello spogliatoio blaugrana e anche per questo inviso ai grandi rivali del Real Madrid, ma pure ai tifosi della Nazionale spagnola dopo la propria decisa presa di posizione a favore dell’indipendenza della Catalogna.

Ma Piqué è anche uno… scrittore. Forte del proprio breve passato al Manchester United, infatti, Gerard ha scritto un articolo su The Players’Tribune.com, intitolato “A long story”. In effetti si tratta di un racconto-confessione molto lungo, nel quale il giocatore ha regalato parecchi spunti curiosi.

Oltre ai complimenti per Messi (“È un extraterrestre, l’unico giocatore cui ho visto fare cose incredibili già a 13 anni”), Piqué ha confessato di essere parte di una chat whatsapp con compagni di Nazionale che giocano nel Real Madrid: “Ci sfottiamo amabilmente, quest’anno tocca a noi, l’anno scorso a loro. Tutti pensano che siamo divisi e ci odiamo, in realtà siamo amici e compagni di Nazionale. Per me è un orgoglio vestire la maglia della Spagna, a prescindere dalle mie idee sulla Catalogna. Io non sono un politico, né ho detto che voterei per l’indipendenza: penso che se l’80% in un referendum chiede diritto di voto dovrebbe venire ascoltato”.

La curiosità maggiore riguarda però il racconto di un retroscena sullo spogliatoio dello stesso Manchester United, condiviso da Piqué, tra gli altri, con Roy Keane. “Una long story” tutta da leggere: “Immaginatemi, io 18enne in quello spogliatoio in cui eravamo tutti vicini, mi stavo infilando i calzettoni e non mi sembrava vero di avere attorno Giggs, van Nistelrooy… e al mio fianco c’era Roy Keane. Eravamo troppo vicini, le nostre gambe quasi si toccavano, non c’era spazio. Nel silenzio più assoluto, all’improvviso, si sente una vibrazione. Bzzzzzz…. Bzzzzz…. Oh cavolo. Capisco subito che è il mio cellulare. Avevo lasciato la vibrazione e il telefono è nella tasca dei miei pantaloni, che sono nella mia borsa posizionata giusto dietro la testa di Roy. Lui non riesce a capire da dove provenga quel rumore, si aggira come un maniaco, i suoi occhi puntano a destra e a sinistra e mi sembra di vivere la scena di Shining in cui Jack Nicholson fa capolino da dietro la porta. Si mette a urlare: ‘Di chi è il telefono?!’. Silenzio. Nessuno risponde e torna a chiedere inferocito di chi fosse quel telefono. Al che io rispondo, mestamente: ‘Chiedo scusa, è il mio’. Roy impazzì, perse la testa e io imparai la lezione. Adesso, nel 2018, tutto è cambiato: tutti questi ragazzini attaccati ai loro iphone prima della partita. È un mondo diverso”.

