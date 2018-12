Manchester United, l’ex Rooney: “Mourinho? Adesso i giocatori sono felici, prima…”

Wayne Rooney con la maglia del Manchester United ha scritto pezzi di storia: tredici stagioni con i Red Devils e miglior marcatore di sempre nella storia del club, con 253 reti realizzate. Dopo l’esperienza all’Everton nella passata stagione, l’attaccante inglese ha abbandonato l’Europa per accasarsi negli Stati Uniti al DC United, ma, come da lui confessato, è rimasto in stretto contatto con numerosi tesserati del Manchester. E parlando a BT Sport Rooney ha così raccontato: “Per fare bene bisogna che tutti i componenti siano felici. Credo invece che il rapporto tra alcuni componenti dello staff ed alcuni giocatori non sia stato ottimale. Con l’arrivo di Solskjaer penso che qualcosa cambi, anzi, penso che sia già cambiato: lo staff è felice e questo si riflette sui giocatori. Credo che la società abbia preso la soluzione giusta”.